Grupo Simec Cariacica abre 37 vagas de emprego e estágio

A Simec Cariacica está com novas vagas de emprego abertas para diferentes funções no seu quadro próprio de empregados. São, ao todo, 27 vagas, incluindo os cargos de supervisor de Refino Secundário, supervisor de Manutenção Mecânica; e supervisor de Produção. Há ainda 10 vagas de estágio para estudantes nível técnico cursando Técnico em Mecânica.

Leia também: Mega da Virada: inteligência artificial revela números para ganhar R$ 570 milhões

Além de salários com valores compatíveis com os praticados no mercado para as funções, os empregados têm benefícios que incluem plano de saúde e plano odontológico, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, alimentação na empresa, vale-alimentação, previdência privada, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros. Já os estagiários, têm direito à alimentação no local, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida e bolsa-auxílio.

A empresa, localizada em Jardim América, pertence ao Grupo SIMEC, uma das mais importantes indústrias siderúrgicas de aços especiais das Américas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io) ou enviar currículo para [email protected]. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 15 de janeiro.

Confira as vagas de emprego na Simec:

OPERAÇÃO – LAMINAÇÃO – 14 VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino Fundamental Completo, Vivência anterior em processos industriais.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – ACIARIA (FOCO EM PONTES ROLANTES E REFRIGERAÇÃO) – 1 VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Formação em Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica; Conhecimento de CLPs; Configurações de rede; Conhecimento de instrumentação e fluxogramas de processo; Conhecimento de inversores de frequência e soft start’s.

SUPERVISOR DE REFINO SECUNDÁRIO – 1 VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Superior em Engenharia Metalúrgica ou Materiais ou Produção ou Química ou áreas afins; Experiência no processo de refino secundário; Conhecimento prático Inglês Intermediário.

LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 4 VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Nível Técnico em Metalurgia ou Mecânica ou Elétrica ou Eletrônica ou áreas afins; Conhecimento prático em Excel básico; Conhecimento prático em Metrologia; Experiência em processos de laminação de barras e perfis; Ponte Rolante – NR11.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 2 VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso completo em Técnico em Mecânica de Manutenção; Experiência com montagem de rolamentos; Conhecimento em Hidráulica e Pneumática; Pacote Office Básico; Conhecimento prático de desenho técnico. Desejável: Habilidade com torno e fresa.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO EM UTILIDADES – 1 VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso completo em Técnico em Mecânica de Manutenção; Experiência com manutenção de bombas e compressores parafuso, conhecimento em solda eletrodo revestido e oxicorte, equipamentos rotativos, lubrificação e manuseio de maquinas rotativas; Conhecimento em Hidráulica e Pneumática; Pacote Office Básico; Conhecimento prático de desenho técnico. Desejável: Habilidade com torno e fresa.

TÉCNICO DE PROCESSOS – 1 VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Técnico em Mecânica ou Metalurgia ou áreas afins ou superior em áreas afins; Conhecimento prático em Pacote Office básico; Desejável: Superior Completo ou Cursando em Engenharia Mecânica e/ou Metalurgia.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – LAMINAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Metalúrgica ou Produção; Conhecimento intermediário em Excel; Conhecimento prático de Calibração de produtos laminados. Desejável: Inglês avançado; Conhecimento em Power BI e Protheus (TOTVS); Curso de auditor líder.

ASSISTENTE DE COMPRAS – SUPRIMENTOS – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino médio completo e experiência anterior na função; Desejável: Conhecimento no sistema TOTVS; Habilidade com calculadora financeira; Nível técnico em Administração, Logística e/ou cursando Superior em Administração, Engenharias, Comércio Exterior e afins.

TÉCNICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO – TI – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino médio completo e experiência anterior em cabeamento estruturado e fibra óptica. Desejável: Certificação em fibra óptica e cabeamento estruturado.

ESTÁGIO NIVEL TÉCNICO EM MECÂNICA – LAMINAÇÃO – 10 VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 15/01/2024

Envio de Currículos: [email protected], colocar em assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Estar cursando Curso técnico em mecânica a partir do 2° período e ter disponibilidade para estagiar de 8h às 15h ou 10h às 17h. Desejável: Conhecimento básico Pacote Office