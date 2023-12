Homem é atingido por três disparos de arma de fogo em Marataízes

Um homem, ainda não identificado, precisou ser socorrido ao Pronto Atendimento (PA), na manhã desta quarta-feira (20), após ser atingido por disparos de arma de fogo, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), por volta das 9h15, os militares receberam denúncias de que um homem havia dado entrada com ferimentos por disparos de arma de fogo no PA de Cidade Nova.

Portanto, uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou os fatos. No entanto, a equipe médica relatou que a vítima havia sido alvejada por cerca de três disparos no peito, já estava em atendimento e iria ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, sem condições de dar depoimento quanto aos fatos ocorridos.