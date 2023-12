Homem é flagrado dirigindo embriagado por avenida de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro (GCM), em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prenderam um homem de 36 anos que conduzia um veículo, na contramão, na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro.

Era por volta das 21h desta segunda-feira (4) quando autoridades policiais que prestavam auxílio nas obras que estão sendo realizadas no local. Neste momento, um carro Corsa Sedan, de cor branco foi visto trafegando na via contrária à sua mão. Foi dado ordem de parada ao condutor porém não obedecida. O motorista ainda tentou fugir, jogando o veículo em cima da guarnição policial. Ninguém ficou ferido.

Um pouco mais a frente, com um pouco de dificuldade, o veículo parou e o condutou desceu do carro, sendo notado imediatamente, odor e características compatíveis com embriaguez.

Com apoio da GCM e da PM, fora, realizadas as medidas de autuação do condutos e remoção do veículo, bem como teste do bafômetro.

O motorista foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para os procedimentos de praxe.