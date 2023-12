Homem é preso por atos sexuais contra idosa dentro de ônibus na BR-101

Um homem, de 56 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após praticar importunação sexual contra uma idosa, de 70 anos, dentro de um ônibus, no km 304, da BR-101. A prisão aconteceu por volta das 17h15.

De acordo com a PRF, os policiais foram acionados pelo motorista do ônibus de uma viação local, que relatou um caso de importunação sexual. Ao abordar o veículo, a equipe confirmou a situação, encontrando a vítima, de 70 anos, fragilizada.

Entretanto, após orientação, concordou em formalizar a denúncia contra o abusador, de 56 anos. Foi crucial o suporte oferecido à vítima, que contou com o apoio da filha, acionada pela equipe da PRF para acompanhamento.

Portanto, diante dos acontecimentos, o ônibus foi liberado para prosseguir com os demais passageiros, enquanto a ocorrência foi devidamente encaminhada às autoridades competentes.

