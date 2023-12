Homem é preso por porte ilegal de arma e veículo adulterado na BR-101

Na tarde da última segunda-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 31 anos, e apreendeu um carro e uma pistola, no km 269 da BR-101, na Serra. A ação aconteceu por volta das 17h45.

A PRF informou que os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Volkswagen Nivus, de cor branca, onde um condutor, de 31 anos, admitiu a presença de uma arma registrada, uma pistola Glock modelo 19X, carregada com 20 munições calibre 9mm, onde não possuia porte de arma de fogo.

Entretanto, durante revista nas características do veículo, foi constatado que a identificação do carro apresentavam sinais de adulteração. Além disso, a análise indicou que o veículo original tinha restrição de roubo na cidade do Rio de Janeiro, no RJ.

O condutor afirmou ter adquirido o veículo há aproximadamente dois meses, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, por meio de um anúncio na internet, desembolsando a quantia de R$ 95.000 mil reais.

Diante dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo, o condutor foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Quanto ao veículo, sendo objeto de crime, foi apreendido e entregue à mesma unidade policial.