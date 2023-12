Itapemirim: Câmara aprova abono para servidores; valor surpreende

A Câmara Municipal de Itapemirim aprovou, nesta quinta-feira (30), o pagamento de abono salarial para os servidores do Poder Legislativo municipal.

A medida, apreciada na 42ª sessão ordinária, foi aprovada em discussão e votação única. O Projeto de Lei nº 46/2023 concede abono natalino aos servidores ativos (efetivos e comissionados) da Câmara.

De acordo com a Casa de Leis, o valor do abono pode chegar a R$ 3.500,00 (R$ 1.500,00 de valor em conta e até R$ 2.000,00 em auxílio alimentação).

O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, vereador Paulinho da Graúna, destacou que o abono tornou-se possível graças aos esforços conjuntos de vereadores e servidores, que acataram as medidas de economia propostas pela Mesa Diretora ao longo do ano.

“Após mais de quatro anos sem a concessão de abono, o valor proposto reflete uma gestão financeira e contábil eficiente, bem como economias significativas nos gastos públicos ao longo do ano”, afirmou o vereador.

Paulinho da Graúna ainda enfatizou a importância dessa valorização para os servidores e fez um apelo ao prefeito Dr. Antônio Rocha, solicitando que o projeto de abono seja estendido aos servidores do Executivo Municipal, SAAE e Iprevita, com um montante que traga satisfação aos funcionários.

O chefe do Poder Legislativo lembrou que o valor concedido este ano servirá como referência para o próximo, especialmente por ser um ano eleitoral, onde a legislação limita aumentos significativos.

“Os vereadores têm cobrado ao prefeito a coordenar, juntamente com sua equipe técnica, a implementação desse abono, destacando a importância de reconhecer o esforço dos servidores públicos”, explicou Paulinho da Graúna.

