Itapemirim: manutenção de sistema deixa bairros sem água

O município de Itapemirim ficará sem água a partir das 7 horas desta terça-feira (12). De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), a suspensão do abastecimento faz parte de uma “paralisação programada”, para a manutenção do sistema de tratamento local.

Entre os bairros que serão afetados estão Graúna, Nova Canaã, Fazenda Canaã, São João do Calafate, São João do Jaboti e Jaboti.

O SAAE ainda informa que a previsão de término da manutenção está previsto para às 15 horas. A recomendação é de que a população economize e reserve água para o período.