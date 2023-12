“Laço Branco” combate violência contra mulher em Conceição do Castelo

O Núcleo de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência “Margaridas” do município de Conceição do Castelo promove, durante o mês de dezembro, a campanha “Laço Branco: homens pelo fim da violência contra a mulher”.

Nesta quinta-feira (6), as representantes da iniciativa foram recebidas pelo prefeito Christiano Spadetto.

O Núcleo Margaridas é um serviço da política pública de enfrentamento e atendimento às mulheres, que tem como objetivo contribuir para a erradicação de toda forma de violência contra às mesmas.

Caso a mulher sinta-se ameaçada, a orientação é procurar ajuda imediata por meio do número 190, Disque Denúncia 181 ou pela Central de Atendimento à Mulher 180.

