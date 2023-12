Marataízes: estudantes se destacam em concurso de redação

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Marinha do Brasil, esteve presente na última terça-feira (5), durante a cerimônia de premiação do Concurso de Redação 2023. A cerimônia ocorreu no Auditório do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro.

O concurso, que trouxe como tema “O Papel da Mulher na Sociedade Atual”, contou com a participação dos estudantes de 8° e 9° anos das escolas municipais de Ensino Fundamental II e da EJA.

Ao todo, foram mais de 100 estudantes participantes, chegando a 27 finalistas para a 2° etapa de julgamento, dentre os quais três foram classificados para a premiação final.

A 3ª classificada foi a estudante Maria Júlia Corrêa dos Santos da EMEF “Sebastião de Almeida Ferreira”; a 2ª classificada a estudante Sophia Machado Verli, da EMEF “Maria da Glória Nunes Nemer”; e o 1° classificado o estudante Heitor dos Santos Moreira, da EMEF “Sebastião de Almeida Ferreira”.

O momento foi de emoção e de muita gratidão pela vivência desta oportunidade excepcional para os nossos estudantes!