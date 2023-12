Lula: agenda do presidente no ES tem data confirmada

A agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Espírito Santo foi confirmada, nesta sexta-feira (8), pelo deputado estadual João Coser (PT).

De acordo com o parlamentar, o chefe do Poder Executivo nacional deve desembarcar na semana que vem.

“Acabo de encontrar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que confirmou a presença do presidente Lula no Espírito Santo, na próxima sexta-feira (15), para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro!”, escreveu o deputado em sua rede social.

Em agenda em Brasília, o parlamentar também esteve com o diretor de infraestrutura do DNIT, Fábio Nunes.

“Conversamos sobre a importância da obra que será inaugurada na cidade da Serra para a mobilidade urbana da Grande Vitória e qualidade de vida dos capixabas”, afirmou.