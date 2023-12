Lula participa de entrega de obra viária no Espírito Santo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira, (15), a partir das 15h30, da liberação ao trânsito de uma obra esperada há décadas pela população do Espírito Santo. Trata-se do Contorno do Mestre Álvaro, obra que teve investimento federal de R$ 500,9 milhões e recursos do Novo PAC e vai beneficiar cerca de 2 milhões de moradores da região de Serra.

“Uma obra que nós contratamos no nosso governo, lá em 2014. Obra importante, contratada, porque vocês sabem, hoje todo o fluxo da BR-101 passa por dentro da Serra, passa ali naquele viaduto de Carapina. Causa um transtorno, uma confusão, uma perda de tempo. E a partir de então, desta sexta-feira, dia 15, todo o trânsito da BR-101, será desviado para o Contorno do Mestre Álvaro. Uma obra feita em concreto, uma pista de concreto. E é fundamental que a gente esteja lá, recebendo o presidente da República”, afirmou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

O ministro Renan Filho (Transportes) também participará do evento.

Com quase 20 quilômetros de extensão, o empreendimento tem a função de aliviar o trânsito na BR-101/ES, encurtando a distância entre Serra e Cariacica em cerca de 15 quilômetros, além de reduzir o tráfego pesado na região e, consequentemente, o número de acidentes.