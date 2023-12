Marataízes prorroga inscrições para pré-matrícula no ensino fundamental

O período de pré-matrícula para Ensino Fundamental no município de Marataízes foi prorrogado. De acordo com a administração municipal, os interessados têm até o dia 18 deste mês para efetivar o processo.

LEIA TAMBÉM: Marataízes abre pré-matrícula em escolas municipais para 2024

Em caso de dúvida, a orientação é que os pais ou responsáveis consultem o diretor da unidade escolar ou liguem para: (28) 3520-6710 | Ramal:1124.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.