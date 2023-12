Mega Sena: ainda dá tempo de concorrer ao prêmio de R$10 milhões

Ainda dá tempo de ficar milionário. A Caixa Econômica Federal (CEF) realizará neste sábado (16) mais um sorteio da Mega-Sena que tem prêmio estimado em R$ 10 milhões. O concurso terá suas dezenas divulgadas às 20h. As apostas podem ser realizadas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Faça sua fezinha e boa sorte!

