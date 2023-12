Ministro garante duplicação da BR-262 e geração de mais empregos no ES

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que os recursos para as obras de duplicação da BR-262 já estão garantidos e serão viabilizados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A declaração foi dada, na última sexta-feira (15), na inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.

“Não é apenas o Contorno do Mestre Álvaro que nós temos aqui no Espírito Santo. O povo capixaba se prepare, que o presidente Lula incluiu no PAC e nós vamos duplicar a BR-262, conectando o Espírito Santo ao Estado de Minas Gerais”, afirmou o ministro.

Renan Filho ainda apontou o investimento em obras ferroviárias como uma estratégia para viabilizar a geração de mais emprego e renda para os capixabas.

“Nós vamos fortalecer os investimentos em ferrovia. Tem uma Estrada de Ferro (EF) 118, que vai ligar a ferrovia Vitória/Minas a todos os portos do Espírito Santo e também aos portos do Estado do Rio de Janeiro, isso vai impulsionar a economia desse Estado e ajudar a gerar emprego e renda para as pessoas”, explicou o ministro.