Novo Aeroporto de Cachoeiro: Governo do ES abre licitação para obras

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, nesta sexta-feira (29), aviso de licitação para obras do novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.

O vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), que no último dia 30 de novembro, em vista a Capital Secreta, já havia garantido que estava trabalhando para lançar o edital para contratação até o fim de dezembro de 2023, comemorou a publicação por meio da sua rede social. “Alô Sul do Espírito Santo! Em breve, novo Aeroporto de Cachoeiro”, escreveu.

Serão investidos cerca de R$ 127 milhões e 500 mil para a reforma e ampliação do equipamento. As propostas serão acolhidas até às 13h59 do dia 15 de fevereiro de 2024.

Processo licitatório

O certame será realizado por meio do Sistema Licitações-e, estando o Edital disponível nos endereços: www.semobi.es.gov.br; licitacoes-e.com.br.

Os interessados em participar da licitação deverão efetuar cadastro no sistema Licitações-e, provido pelo Banco do Brasil S.A, conforme instruções contidas no endereço (https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/ CADASTRO1.pdf). Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail: [email protected] ou telefone (27) 3636-9626.

A empresa que vencer o processo licitatório será responsável pela execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução de obras na pista, pátio, terminal de passageiros e demais instalações de apoio.