Novo aeroporto regional do ES recebe com êxito primeiros voos comerciais

O Aeroporto Regional de Linhares, inaugurado em abril pelo Governo do Estado, realizou nesta segunda-feira (4), os primeiros voos comerciais com a companhia Azul. Com a partida do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, primeiro pouso comercial ocorreu pontualmente às 14 horas. Cerca de uma hora depois, o mesmo avião decolou, transportando passageiros ao Aeroporto de Confins.

O governador do Estado, Renato Casagrande, destacou que a data marca não apenas o início das operações comerciais, mas também um avanço significativo para a região norte capixaba.

“Essa nova rota representa um grande avanço para a região, impulsionando o desenvolvimento de Linhares e região. Além disso, o investimento do Governo do Estado na ampliação do aeroporto foi fundamental para tornar esse voo possível, mostrando o compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo. Isso significa mais oportunidades de negócios, turismo e crescimento para Linhares e toda a região. Estamos no caminho certo”, disse Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, falou sobre a importância dos investimentos para a operacionalização do Aeroporto Regional de Linhares. “Os recursos aportados pelo Governo do Estado na modernização e expansão do Aeroporto Regional de Linhares são investimentos no desenvolvimento sustentável de toda a região. A conectividade proporcionada por essa rota não apenas encurta distâncias, mas também abre portas para muitas oportunidades, facilitando a mobilidade dos passageiros e também fomentando a atividade econômica local”, comentou Damasceno.



A Secretaria do Turismo (Setur) também participou do evento e recebeu os passageiros apresentando as potencialidades turísticas do Estado. “Os voos comerciais neste novo aeroporto regional serão um marco para o desenvolvimento econômico capixaba, pois vão impulsionar o turismo de negócios e de lazer, beneficiando toda região norte do estado”, pontuou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.



Administrado pela Infraero, o Aeroporto Regional de Linhares recebeu um investimento total de R$ 67 milhões do Governo do Estado, que possibilitou a expansão da pista e a construção de um moderno terminal de passageiros. Essas melhorias são uma contribuição valiosa para o desenvolvimento econômico e social da região norte capixaba.



Com nove passageiros a bordo em cada voo, a operação inaugural estabeleceu um padrão promissor para o futuro do Aeroporto Regional de Linhares. A Infraero está empenhada em aprimorar a gestão do aeroporto, garantindo sua viabilidade econômica e oferecendo uma infraestrutura de classe mundial para os passageiros.



Voos Comerciais da Azul em Linhares



Os bilhetes estão à venda no site da Azul e em agências de viagens. A Companhia informou que os voos diários decolam de Belo Horizonte às 12h50 e pousam em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares, às 14h55, e aterrissam às 16h35 na capital mineira. Apenas aos sábados, esses horários mudam. As decolagens de Confins acontecem às 9h20 e os pousos, às 11h. No sentido inverso, as decolagens acontecem 11h25, enquanto os pousos, às 13h05.

Para César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, é um importante momento para a expansão das atividades no Espírito Santo. “Iniciamos hoje esse voo que trará uma grande conectividade para o município, já que o BH Airport é um dos nossos principais hubs, com mais de 50 destinos. Isso vai fomentar ainda mais o turismo e os negócios em Linhares e na região, que é um importante polo produtor de petróleo e gás natural”, explica.