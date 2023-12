Onda de calor: saiba a importância da hidratação e alimentação em dias quentes

Nosso corpo é constituído por 70% de água, ou seja, ela é essencial para manter o funcionamento do nosso organismo. Diante dos dias quentes em que a maioria da população em diferentes regiões do Brasil está enfrentando, é preciso estar atento à hidratação adequada. Além da hidratação, também é importante manter uma boa alimentação.

A nutricionista, Daiane Vitório, destaca que a água atua em todas as células do nosso corpo e em várias funções importantes, sendo uma das principais contribuições para o sistema circulatório. Sendo assim, o corpo humano bem hidratado favorece o emagrecimento, o trânsito intestinal, além de ter diversas outras funções importantes para a saúde.

“A hidratação é primordial não apenas no período do calor. A água é imprescindível em todas as estações do ano para manter o corpo constantemente hidratado. Nesse período mais quente, também é importante investir em uma alimentação balanceada com muita fruta, verdura e legumes para garantir que o organismo tenha as vitaminas necessárias para enfrentar o calor”, destacou.

Daiane lembra que muitas pessoas têm dificuldade para se hidratar e destaca que é importante trabalhar isso ao longo do tempo para adquirir o hábito de beber água constantemente. Uma dica da nutricionista é sempre ter uma garrafinha com água por perto.

“A principal dica em relação ao consumo de água é ter a própria garrafinha em mãos sempre, pois assim a gente consegue se hidratar mais. É importante consumir cerca de dois litros de água por dia, e nessa conta também pode entrar outros líquidos, mas é bom lembrar que nada não substitui a água”, destacou.

Além da dica do consumo de água e de uma boa alimentação, a nutricionista lembra ainda que alguns alimentos, como bebidas industrializadas, devem ser evitados, pois são ricos em açúcar e possuem alto valor calórico.