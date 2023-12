Operação Verão: Bombeiros intensificam ações no ES

Acontece, neste domingo (10), às 8h, na Praça do Ciclista, em Vila Velha, o lançamento da Operação Verão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

De acordo com a instituição, a programação contará com apresentação da banda de música do 38º BI; exposição de viaturas do Corpo de Bombeiros Militares; lançamento do Projeto BOM Peixinho; oficinas de atividades lúdicas e orientadas pelo CBMES para interação com o público; apresentação de um simulado de Salvamento Aquático; entrega de certificado aos Guarda-vidas que se destacaram em 2023 e certificações do Eixo Seguro.

O termo “Operação Verão” é uma programação do Governo do Estado, onde se incluem atividades de prevenção/salvamento e de segurança pública no período do verão.