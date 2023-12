Pista fica parcialmente interditada após carreta tombar na BR-101

Um acidente na BR-101, deixou a pista parcialmente interditada, após uam carreta tombar no km 08, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho no sentido Sul segue fluindo no sistema pare e siga. Não há informações de vítimas.

Mais informações em instantes.