Piúma: edital do Governo do ES garante restauração da costa da praia central

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou a publicação do edital para contratação integrada de empresa ou consórcio especializado para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da praia central de Piúma. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29).

De acordo com o governo, os trabalhos ao longo dos 3,29 quilômetros serão executados pelo DER-ES e compreendem praticamente toda a extensão da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. O preço máximo estimado é de R$ 65 milhões e a previsão é de que os serviços sejam realizados em 750 dias.

O serviço de engordamento artificial de praia será similar ao realizado em 2023 na praia de Meaípe com emprego de navio-draga, que buscará areias do leito marinho, transportando e depositando na linha de costa por meio de tubulação, alargando a praia atual.

Serão construídos um par de guias-corrente na desembocadura do canal de Itaputanga, protegendo a região de efeitos erosivos causados pelo deságue das águas pluviais oriundas da bacia do Rio Novo, e ainda servirão para conter o aterro na sua porção sul. As estruturas de pedra também poderão servir de ponto de contemplação e outras atividades como a pesca recreativa.

Após a realização do engordamento, terá início o plantio da vegetação de restinga numa faixa de 15 m ao longo de 1.584 m (totalizando 22.500 metros quadrados), com o objetivo de fixar a areia do aterro e dar um aspecto mais natural à orla.