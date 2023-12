Polícia recupera veículo de caminhoneira roubada e sequestrada no ES

Na manhã desta terça-feira (5) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão, no KM 101 da BR-101, em Jaguaré, norte do ES que havia sido roubado em Linhares, também no norte do Estado.

Uma mulher de 41 anos foi rendida por dois homens após seu caminhão (carregado com placas solares) apresentar problema mecânico entre Sooretama e Linhares.

A vítima foi levada para uma casa em São Mateus, onde foi mantida por volta de uma hora, até ser abandonada pelos indivíduos às margens da BR-101, ainda no município.

Após o acionamento da PRF, os agentes encontraram o caminhão em Barra Seca, no município de Jaguaré, sem a carga. O caso segue sob a investigação da Polícia Civil.