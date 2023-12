Praia: infectologista aponta motivos para pensar antes de ir com animais

Com a chegada do verão e as férias, é comum que as pessoas aproveitem o tempo livre para passear na praia com os pets, mas, apesar de tentadora, a ideia pode trazer problemas tanto para o animal quanto para os dono.

Conforme explica a infectologista da Unimed Sul Capixaba, Luiza Morandi, nesse contexto, a areia da praia pode ser considerada a maior vilã.

“Sim, por que podem ser transmitidas doenças infecto-contagiosas para os seres humanos e para os cães. Ainda pode causar danos à saúde do pet, devido ao calor excessivo, e doença de pele”, explicou.

Entre as principais doenças relacionadas a praia e animais estão aquelas transmitidas por meio das fezes contaminadas, muitas vezes deixadas pelos tutores na areia, e parasitas que moram nos pelos.

O contato com esses elementos, ocasionam doenças de pele nos seres humanos, como sarnas e verminoses (ancilostomíase e toxocariase).

Já os pets podem ser afetados por micro-organismos que causam infecções ou alergias. A umidade também favorece a proliferação de bactérias e fungos nos ouvidos, favorecendo a inflamações auriculares.

Prevenção

A infectologista da Unimed Sul Capixaba ainda descreve algumas atitudes que podem ser tomadas para prevenir contaminações durante passeio nas praias.

“Evitar sentar diretamente na areia, utilizando cadeiras, cangas ou toalhas; cuidar do seu cãozinho, colocando o cartão vacinal e a vermifugação em dia; tomar cuidados com os cães de ruas, pois como eles não possuem cuidados específicos podem transmitir doenças com maior facilidade”, orienta Luiza Morandi.