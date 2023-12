Programe-se: confira a previsão do tempo para Marataízes no réveillon

A previsão do tempo parece não estar muito favorável para quem está pensando em curtir a virada do ano de 2023 para 2024 nas praias do município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com o Clima Tempo, a expectativa é de que o domingo do dia 31 de dezembro seja com chuva forte durante todo o dia.

LEIA TAMBÉM: Turismo na Pérola Sul Capixaba: o que fazer em dois dias em Marataízes?

As temperaturas devem variar entre máxima de 28º e mínima de 24º graus. Na madrugada, os ventos ainda podem chegar a 15Km/h.