Quer cair no samba? Confira eventos pré carnaval na Grande Vitória

As escolas de samba estão se preparando para chegar com tudo no Sambão do Povo durante o Carnaval Capixaba, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024.

Neste fim de semana, a agenda de eventos começa na sexta-feira (15) com o encontro de gigantes: Independente de Boa Vista e a Novo Império se reúnem, na quadra da Boa Vista, em Cariacica, sob o som do pagode de Thiago Brito e todos os segmentos das duas escolas.

No sábado, dia 16, a Unidos da Piedade faz uma participação especial no aniversário da Imperatriz do Forte, a partir das 16h, diretamente da quadra de esportes do Telecentro. Está confirmado show de Axel Fernandes, a coroação da Rainha Izabella, a apresentação dos casais Mestre-Sala e Porta-Bandeira e a apresentação da bateria Berço do Samba. A entrada é gratuita.

Já no dia seguinte, no domingo (17), acontece o Show da MUG Recebe: Unidos da Piedade, às 19h, na quadra da MUG, na Glória, com ingressos vendidos a R$ 10 na bilheteria e apresentação de intérpretes e rainhas. Neste dia, a escola fecha uma sequência de encontros com as escolas co-irmãs.

No mesmo dia acontece o aniversário da Novo Império. Com início previsto para às 16h, esta confirmado show de Zé Paulo Siqueira, que é intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação carioca; Elielson Cpx, e, claro, a apresentação de todos os segmentos. A festa acontece na quadra em Caratoíra, Vitória, e o valor da entrada será de R$ 20,00.

Para finalizar a agenda semanal, vem aí o último ensaio de 2023 da Chegou o que Faltava. A escola se reúne na segunda-feira (18), às 20h, na praça Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Totalmente aberto ao público, a festa será marcada pelo show da escola, grupo Primeira Classe e a presença especial do Papai Noel para animar todos os convidados.

SERVIÇO

Independente de Boa Vista & Novo Império – Encontro de Gigantes

Data: 15/12 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: quadra da Boa Vista

Atrações: pagode com Thiago Brito e todos os segmentos das escolas

Entrada: R$ 10,00

Unidos da Piedade – participação em Aniversário da Imperatriz do Forte

Data: 16/12 (sábado)

Horário: 16h

Local: quadra de esportes do Telecentro

Atrações: show de Axel Fernandes, coroação da Rainha Izabella, apresentação dos casais Mestre-Sala e Porta-Bandeira e apresentação da bateria Berço do Samba

Entrada: gratuita

Show da MUG Recebe: Unidos da Piedade

Data: 17/12 (domingo)

Horário: 19h

Local: Quadra da MUG – Glória – VV

Atrações: Intérpretes, Rainhas, Passistas, Baterias, Baianas, Velhas Guardas, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos e Segmentos e DJ Pato

Ingressos: R$ 10 (na bilheteria)

Informações: (27) 99889-1209

Festa de aniversário da Novo Império

Data: 17/12 (domingo)

Horário: 16h

Local: Avenida Santo Antônio, Caratoíra

Atrações: Zé Paulo Siqueira (Intérprete oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel – RJ) , Elielson Cpx e apresentação de todos os segmentos

Entrada: R$ 20,00

Chegou o que Faltava – último ensaio do ano

Data: 18/12 (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Praça do Hi-Fi

Atrações: show da escola, grupo Primeira Classe e presença especial do Papai Noel

Entrada: gratuita