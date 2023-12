Réveillon: PRF intensifica operações em rodovias do Espírito Santo

Após as festas natalinas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Ano Novo. As ações de fiscalização, que tiveram início às 00h00 de sexta-feira (29), seguem até a meia-noite de segunda (1) em todas as rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

Com estatística expressiva na Operação Natal, com relação ao número de acidentes nas rodovias federais capixabas, a PRF vai mais uma vez intensificar as atividades de fiscalização, agindo de forma estratégica em horários e locais críticos de acidentes. As ações são baseadas em estudo estatístico de dados, com vistas ao direcionamento do efetivo operacional na busca por resultados satisfatórios.

LEIA TAMBÉM: PRF divulga balanço de Operação em rodovias no ES durante o Natal

Como foi registrado nesse feriado de Natal um aumento significativo no número de veículos que acessaram as rodovias federais do ES, comparando-se aos últimos recessos prolongados, sobretudo o de Finados e de Nossa Senhora Aparecida, neste feriado de Ano Novo a PRF estará atenta a essa tendência e mobilizada na atividade policial ostensiva e de prevenção de sinistros de trânsito.

O objetivo é o reforço na fiscalização com vistas à redução no número e na gravidade das ocorrências, através da coibição de infrações, principalmente: a ultrapassagem indevida, o excesso de velocidade, a não utilização do cinto de segurança e a utilização do telefone celular durante a condução de veículo. Entre as ações adotadas pela PRF, será massificado o combate à embriaguez ao volante e a conscientização dos motoristas de que a ingestão de álcool antes de dirigir provoca riscos no trânsito.

O intuito é que os condutores estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do conhecimento e do respeito às normas de trânsito para que os números de infrações estejam sempre em queda e, por consequência, também os números de acidentes, feridos e mortes.

Antes de sair de casa, fique atento para as dicas da PRF para uma viagem segura:

Planeje sua rota com antecedência: saiba qual caminho percorrerá e esteja familiarizado com as vias que vai trafegar. Utilize tecnologias como GPS para ajudar na navegação; Faça uma revisão do veículo: certifique-se de que seu automóvel está em boas condições antes de pegar a estrada. Verifique pneus, freios, fluidos, luzes e tudo que for necessário para garantir um bom funcionamento da máquina; Respeite as leis de trânsito: cumpra todas as leis de trânsito, incluindo limites de velocidade, sinalizações e regras de ultrapassagem; Evite distrações ao volante: não utilize dispositivos eletrônicos, como o celular, enquanto dirige. Mantenha sua atenção totalmente voltada para a rodovia ou estrada. Descanse antes de viajar: certifique-se de estar descansado antes de iniciar uma viagem, por mais curta que ela seja. A fadiga pode afetar negativamente sua capacidade de reação. Jamais dirija após ter ingerido bebida alcoólica. O álcool reduz a capacidade psicomotora, afetando diretamente a segurança na direção. Rodovia desimpedida é rodovia segura: em caso de pane ou qualquer incidente, retire o mais rápido possível seu veículo da pista de rolamento, leve-o para o acostamento e lá permaneça até a solução do problema ou chegada de um guincho;

E não se esqueça: se precisar, conte com a PRF.

Emergências, ligue 191.