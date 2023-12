Rodovida: polícias do ES apreendem veículo adulterado na BR-101

No fim da tarde de segunda-feira (18), durante Operação RODOVIDA, nas proximidades do km 68 da BR 101, em São Mateus, norte do Estado, uma equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou uma motocicleta CG 160 TITAN deixando a rodovia e seguindo sentido perímetro urbano.

Foi solicitado apoio a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para realizar a abordagem e os colegas prontamente atenderam o pedido da PRF.

Realizada a abordagem pela PMES, os agentes da PRF auxiliaram na identificação veicular e constataram ser uma motocicleta adulterada/clonada.

Veículo e envolvidos foram encaminhados ao plantão DPJ de São Mateus para as providências do flagrante.