Saúde no Caparaó entra no radar de comissão na Assembleia do ES

Duas audiências públicas para debater temas ligados às áreas de saúde serão realizadas, nesta quarta-feira (6), pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na região do Caparaó.

Ás 13 horas, a Comissão de Saúde, presidida pelo deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), vai até Iúna para fiscalizar a estrutura e os serviços oferecidos no Hospital Santa Casa de Misericórdia.

LEIA TAMBÉM: Caparaó: audiência discute implantação de portal em parque nacional

Essa é mais uma visita técnica da caravana que vem sendo realizada pelo colegiado em instituições de saúde do Estado.

Já em Ibitirama, a partir das 19 horas, os deputados se reúnem, na Câmara Municipal, para debater em audiência pública o tema “O Trabalho Realizado pelos Profissionais da Saúde”.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.