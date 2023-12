Sem exageros no fim do ano? Veja dicas para uma festa mais saudável

Com as festividades de fim de ano, a pergunta que vem à mente de muitas pessoas é: seguir ou não seguir a dieta durante esse período festivo? Adriana Sarzedas, nutricionista da Unimed Sul Capixaba, oferece orientações preciosas para garantir que a celebração não comprometa a saúde e os resultados alcançados até o momento.

“Uma boa estratégia é tentar fazer escolhas mais inteligentes”, sugere Adriana. Entre suas principais recomendações estão optar por bebidas menos calóricas, estabelecer limites na quantidade das preparações e manter-se hidratado com o consumo de água.

Fugir dos sabotadores, evitar ficar muito tempo próximo a mesas de petiscos e não abandonar a prática de exercícios são outras dicas valiosas da especialista.

Adriana destaca a importância de escolher preparações mais leves, reduzindo gorduras e açúcares, privilegiando frutas frescas ou secas, e oleaginosas, sempre atentando ao tamanho das porções.

A nutricionista incentiva seguir a rotina alimentar diária, incorporando alimentos que estimulam o metabolismo, como chá verde, amêndoas, frutas cítricas, e sugere uma opção de ceia mais saudável, com base nestes alimentos.

A profissional da Unimed Sul Capixaba alerta para o cuidado com alimentos ultraprocessados, o excesso de bebidas alcoólicas e o consumo restrito de sobremesas e massas. “Festeje suas conquistas e metas alcançadas, mas pense também nas metas que ainda serão realizadas.

Comece o ano de forma diferente, com novas expectativas, e aproveite esse finalzinho de ano ao lado de pessoas importantes para você”, conclui Adriana Sarzedas, inspirando uma celebração consciente e saudável.

