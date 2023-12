Senac e Governo firmam parceria para impulsionar empreendedorismo no ES

O Senac-ES e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), fizeram o lançamento da Trilha de Inovação no programa Qualificar ES. A aula inaugural aconteceu na manhã desta quinta-feira (14), no Hub ES+, localizado no Centro de Vitória.

A Trilha de Inovação faz parte do Conhece+, um programa que reúne cursos em diversas áreas de conhecimento. Ao todo 17 empreendedores atendidos pelo Qualificar ES terão a chance de aprender técnicas e conhecimentos ligados à inovação, ideação, validação e aplicação de ideias.

Leia também: Programa Qualificar ES forma mais 60 alunos em Marataízes

O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a relevância da formação. “É de grande importância que cursos do tipo sejam ofertados e trabalhados, afinal o empreendedorismo não apenas desenvolve habilidades práticas, mas também promove a mentalidade criativa e proativa, algo essencial nos dias de hoje. Desenvolver habilidades empreendedoras é o que promove a inovação”, afirmou.

A Diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, destaca os resultados da colaboração entre as instituições. “A parceria entre o Senac-ES e o Governo do Estado representa um passo significativo na promoção da educação empreendedora e no estímulo à inovação, alinhando-se às demandas do mercado e impulsionando o desenvolvimento econômico do Espírito Santo”, disse.

O Conhece+

O Programa Conhece+ idealizado pelo Senac Espírito Santo oferece um conjunto de trilhas nas áreas de Inovação, Vendas, Inclusão, Saúde e Tecnologia. Os temas foram pensados com base na relevância social, profissional e mercadológica. A ideia é capacitar pessoas que desejam adquirir conhecimentos e aperfeiçoamento.

Qualificar ES

Lançado em maio de 2019 pelo Governo do Espírito Santo, o Programa Qualificar ES, conduzido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), busca aprimorar a qualificação profissional dos capixabas. Priorizando empreendedorismo, empregabilidade e inovação, a iniciativa oferece cursos gratuitos em diversas áreas.