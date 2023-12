Suspeito é flagrado tentando ligar moto clonada em Muqui

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na última quinta-feira (14), uma moto que estava com a placa clonada e o número do chassi adulterado, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.

A PM informou que os militares abordaram um homem tentando ligar uma moto Honda CB300F Twister, de cor cinza. Ao avistarem a placa, os policiais deram conta de que a placa era clonada. Após verificações na moto, os militares constataram que o número do chassi pertencia a outra motocicleta, de mesma característica, porém, de placa diferente, com restrição de furto e roubo.

Leia também: Moto adulterada é apreendida pela Polícia Militar em Mimoso do Sul

Entretanto, os policiais checaram o motor que estava com fraudes nos números. Ao ser questionado sobre a origem da moto, o condutor disse que havia comprado há cerca de 15 dias e transferido inicialmente R$ 8 mil reais, por meio de pix, a um cidadão que morava em Itaperuna, no Rio de Janeiro.

Segundo o suspeito, o restante do dinheiro, cerca de R$ 10 mil reais, seria pago quando o cidadão entregasse o recibo da moto. Ele disse, ainda, que é socorrista do Samu e que comprou a moto para o deslocamento para o trabalho.

Portanto, a moto foi removida para o pátio credenciado do Detran. Já o suspeito, fou encaminhado para Deelegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, para as medidas cabíveis.