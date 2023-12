Temporal atinge Sul do ES e interdita rodovias da região

Rodovias do Sul do Espírito Santo precisaram ser interditadas por cuasa de um temporal que caiu na região na tarde deste sábado (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ventos fortes derrubaram árvores, que ficaram sobre a rodovia BR-101, nas imediações do município de Atílio Vivácqua, entre os kms 429 e 434.

O mal tempo também trouxe transtornos para quem trafegava pela BR-262 na região de Conceição do Castelo, entre os kms 120 e 123. O trânsito já foi liberado próximo ao km 124.

Equipes especializadas foram acionadas para corte das árvores. Segundo a Concessionária Eco 101, que administra a rodovia, as árvores que estavam sobre faixa na BR-101 foram retiradas por volta das 15h20.

As fortes chuvas também atingiram a cidade de Brejetuba. O tráfego ficou impedido nos dois sentidos por aproximadamente meia hora.

