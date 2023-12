Termo de cooperação garante modernização do Judiciário capixaba

Um Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para garantir a contratação, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de empréstimo destinado à implantação do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo (Promojues).

O Programa tem como objetivo promover a adequação do Poder Judiciário do Espírito Santo às exigências da contemporaneidade e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de ações planejadas e coordenadas de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica, visando, assim, elevar a eficiência do Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça.

A solenidade de assinatura foi realizada no Palácio Anchieta, nesta quinta-feira (7), com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; do presidente do TJES, desembargador Fábio Clem de Oliveira; do procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral; e da secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.