Transparência da gestão de Conceição do Castelo vira destaque no ES

O município de Conceição do Castelo conquistou o “Selo Ouro de Qualidade em Transparência e Governança Pública em 2023”. A avaliação foi divulgada, nesta quarta-feira (6), pelo Instituto Espírito Santo em Ação, em parceria com a Transparência Capixaba.

A iniciativa visa reconhecer publicamente os municípios que, na visão da sociedade, se destacaram nos índices de transparência e governança no Estado do Espírito Santo.

De acordo com a Prefeitura de Conceição do Castelo, a obtenção do Selo Ouro é resultado do atendimento dos seguintes critérios:

I) Assinatura do Termo de Compromisso em Transparência e Governança Pública pelo prefeito, Christiano Spadetto;

II) Pontuação de 90 pontos, ou superior, no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023;

III) Atendimento de 15 itens imprescindíveis, pelo menos 15 itens altamente recomendados e 2 recomendados dos itens avaliados especificamente para este reconhecimento, conforme regulamento.

Conforme já divulgado no dia 12/09/2023, Conceição Do Castelo recebeu as notas finais de 91,27 pontos na Dimensão Geral, e 76,77 pontos na Dimensão Saúde, o que possibilitou que o município recebesse o Selo Ouro.

O município recebeu o Certificado e o selo em uma reunião online, em que participaram o Prefeito, Christiano Spadetto, a Auditora Interna, Bárbara Ayres Fernandes Fonseca, o Controlador Interno, Clécio Eduardo Viana e o estagiário Vinícius Rodrigues, em reconhecimento da sociedade civil organizada aos padrões de transparência e governança pública!