Transportadora deve gerar 200 empregos para motoristas em kennedy

A Transportadora Jolivan deve chegar, em breve, ao município de Presidente Kennedy. A intenção da empresa atuar na cidade foi revelada, nesta sexta-feira (8), pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

No evento em que foi assinado contrato com a Apolo Energia Solar, para criação de uma usina fotovoltaica no município, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Espírito Santo (Fundesul), o vice-governador explicou como estão as conversas com o diretor da Jolivan, Lindor Paganini.

LEIA TAMBÉM: PPPs reduzem desemprego em Presidente Kennedy

“E porque que ele tá aqui, porque nós queremos que uma parte da Jolivan venha aqui para Presidente Kennedy. E ele está falando na perspectiva de empregar 200 motoristas aqui de Presidente Kennedy, de emplacar, pelo menos, 200 carros aqui em Presidente Kennedy, mas isso só é possível por causa dessa experiência que nós temos aqui”, afirmou.

Ricardo Ferraço ainda destacou o potencial e a capacidade operacional que credenciam e colocam a empresa entre as maiores do Brasil no segmento de transporte.

“Uma das empresas mais bacanas desse Estado que é a Transportadora Jolivan, são mais de 1.500 caminhões rodando por esse país, porque o Brasil é um país sob rodas, transportando produtos e mercadorias, praticamente, em todo o território brasileiro, gerando emprego, trabalho e oportunidade.