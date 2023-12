🤑Três cachoeirenses são sorteados no Nota Premiada Capixaba

O Natal chegou mais cedo no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quinta-feira (21), o 24º sorteio do programa, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo. Os sorteios mensais premiam quatro participantes por região: Metropolitana, norte e sul. Cada região recebe um prêmio no valor de R$ 2,5 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 20 mil.Â



Dos 12 ganhadores do último sorteio do ano, três são de Cachoeiro de Itapemirim; um de Anchieta; um de São Gabriel da Palha; um de Sooretama; dois de Aracruz; um de Vitória; dois de Vila Velha e um de Cariacica (confira os nomes ao final da matéria). Além dos sorteados, também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro divulga classificação final de processo seletivo

Leia também: Mega da Virada: inteligência artificial revela números para ganhar R$ 570 milhões

Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de até 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.



Programa completa dois anos

O Nota Premiada Capixaba completou neste mês de dezembro dois anos e já se consolidou como o maior programa de educação fiscal do Estado, com cerca de 110 mil cidadãos cadastrados, mais de R$ 7 milhões distribuídos, entre prêmios e o rateio para as instituições sociais, e 294 cidadãos premiados.



Para participar do programa, basta se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a entidade sem fins lucrativos que deseja apoiar. Feito o cadastro, é só solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site: esse processo acontece de forma automática, a partir de 48 horas após a compra.



O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, combater a sonegação de tributos, favorecer uma concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.



Confira os ganhadores do Nota Premiada Capixaba:

Sorteio nº 76: Região Norte

Número do bilhete sorteado: 137690

Nome: Fabiana S***

CPF: 031.***.***-40

Município: Aracruz

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição social indicada: Associação de Pais e Amigos 25 Grupo Escoteiro Jequitibá – Apaegej – Aracruz

CNPJ: 32401689000152

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 135379

Nome: Durcilei B****

CPF: 020. ***.***-02

Município: Aracruz

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição social indicada: Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz – Aracruz

CNPJ: 2996473000116

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 703

Nome: Elizabeth C******* R******** D* A******

CPF: 136. ***.***-65

Município: Sooretama

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci – Vitória

CNPJ: 31730278000148

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 98918

Nome: Ivaneth D** S*****

CPF: 129. ***.***-25

Município: São Gabriel da Palha

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição social indicada: Ipram – Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos – Cariacica

CNPJ: 13094626000156

Prêmio: R$ 10.000,00

Sorteio nº 77: Região Sul

Número do bilhete sorteado: 54576

Nome: Fabrício D* S**** F*****

CPF: 110. ***.***-82

Município: Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição social indicada: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27193705000129

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 12625

Nome: Poliana S**** M******

CPF: 084. ***.***-08

Município: Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 5.000,00

Institui̤̣o social indicada: Associa̤̣o de Pais e Amigos dos Excepcionais РApae РCachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27192707000101

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 13978

Nome: Larissa S******* P******

CPF: 123. ***.***-05

Município: Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 5.000,00

Institui̤̣o social indicada: Hifa РHospital Infantil Francisco de Assis РCachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27192590000158

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 23137

Nome: Geovane M********* I****** D** S*****

CPF: 096. ***.***-37

Município: Anchieta

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – Hifa – Guarapari

CNPJ: 27192590000581

Prêmio: R$ 10.000,00

Sorteio nº 78: Região Metropolitana

Número do bilhete sorteado: 267115

Nome: Gediael K**********

CPF: 098. ***.***-02

Município: Vila Velha

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição social indicada: Associação Luterana de Assistência Social – Alas – Vitória

CNPJ: 5655420000120

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 86473

Nome: Wellington I*** P**********

CPF: 068. ***.***-59

Município: Cariacica

Prêmio: R$ 5.000,00

Institui̤̣o social indicada: Unịo de Cegos Dom Pedro II РUnicep РVila Velha

CNPJ: 27568302000117

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 54904

Nome: Ernesto G******** T******

CPF: 742. ***.***-15

Município: Vila Velha

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

CNPJ: 27400928000110

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 734834

Nome: Marciel D** S***** B******

CPF: 034. ***.***-64

Município: Vitória

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição social indicada: Vitória Futebol Clube

CNPJ: 27033745000103

Prêmio: R$ 10.000,00