Tristeza! Morre o bebê Théo, um dos sêxtuplos capixabas

Morreu na noite desta terça-feira (05) o bebê Théo, um dos sêxtuplos capixabas. A triste notícia foi compartilhada pelo pai, Magdiel Costa, nas redes sociais. O menino estava internado em um hospital da Grande Vitória desde o dia 09 de outubro, quando passou por uma cirurgia no coração e seu estado era gravíssimo.

O bebê passava por diálise desde o dia 23 de outubro, por problemas nos rins. De acordo com os pais, o procedimento não estava mais surtido o efeito esperado no pequeno, que encontra dificuldades, inclusive, para urinar.

“Nosso Theozinho descansou. Ele estava sofrendo muitas intercorrências, tendo muito sofrimento. É uma perda enorme, um vazio que a gente não tem nem o que falar”, disse o pai.

Na publicação, os pais escreveram a seguinte mensagem: “Ele foi um guerreiro, mas Deus tirou dele toda dor que estava sentindo e agora está ao lado do seu irmãozinho”.

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, com 27 semanas de gestação, considerada prematuridade extrema. O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. Os quíntuplos, completaram dois meses na última sexta-feira (01).

No último sábado, Magdiel e Quézia publicaram um vídeo relatando a situação de Théo. “O Theo anda muito inchado. A diálise que ele está fazendo não está sendo suficiente para drenar todo o líquido do corpo dele, ele está fazendo pouco xixi, então a urina também não está sendo suficiente. O coração dele está muito cansado, não está dando conta por causa da quantidade de líquido no corpo”, disse.

Sobre os sêxtuplos capixabas

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.

O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto.

No dia 6 de outubro a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.

De fato, foi a mãe que publicou uma mensagem nas redes sociais falando sobre a morte do filho:

“É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração”.