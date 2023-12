Turismo: busca por hospedagem em Vitória tem aumento no fim de ano

A capital do Espírito Santo é um dos destinos turísticos no fim do ano. Essa realidade já é visível por conta da procura por hospedagem em Vitória para as festas de Natal e Revéillon. Dona de belíssimas paisagens, de perfil acolhedor e com opções de turismo para todos os gostos, Vitória é uma das cidades brasileiras mais procuradas para passar férias nesta época do ano.

Com isso, as redes de hotéis recebem entre 75% e 80% mais hóspedes neste mês, segundo Nerleo Caus, presidente da ABIH-ES (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo). Os eventos realizados na capital capixaba também têm contribuído para o crescimento da procura pela rede hoteleira na cidade.

Aliás, o turismo é um dos principais motores da economia de Vitória, que conta com uma série de atrações turísticas, como praias, museus, centros culturais o que atrai os turistas.

“Vitória recebe o turismo de lazer nesta época do ano, no Natal e Réveillon, por aquelas famílias que buscam paz, uma cidade mais harmônica, com acentuadas demandas de lazer, uma cidade muito bem cuidada, com boa capacidade distributiva, com chegada e saída”, comentou Claus.

Aliás, a cidade é sede de diversos eventos ao longo do ano, como congressos, encontro de negócios, feiras e shows. Esses eventos atraem visitantes de todo o Brasil e do mundo, que impulsionam setores da economia como comércio, hotelaria, transporte e gastronomia.

“A capital está entre as três cidades mais procuradas para lazer no fim de ano pelo cuidado que o município tem tido. Esse ano vamos receber mais do que no ano passado, mostrando que a cidade tem avançado com um crescimento muito sólido e vertical. Está ponteando as referências”, disse Caus.

Hospedagem em Vitória

Para o Diretor Presidente da CDTIV, Marcus Gregório, existem alguns fatores que impulsionam a procura por hospedagem na cidade. Incluindo o crescimento do turismo e eventos de negócios. “Vitória, com suas lindas praias, rica cultura e gastronomia, tem atraído um número crescente de turistas. Isso inclui tanto turistas nacionais quanto internacionais. A cidade tem se tornado um hub para conferências de negócios e eventos, atraindo profissionais de diversas áreas”, disse.

Além disso, acesso aeroviário, marketing e desenvolvimento econômico também contribuem para essa crescente procura. Marcus Gregório explica que o aeroporto de Vitória tem uma das melhores infraestruturas do Brasil, comparado aos demais de mesmo porte. Assim, Vitória é um destino muito mais acessível, incentivando o turismo e as viagens de negócios.

“Campanhas eficazes de marketing e promoção da cidade como um destino turístico têm desempenhado um papel crucial. Um exemplo recente foi a publicação de matéria espontânea na revista VoeGol. O crescimento econômico da cidade tem atraído cada vez mais investimentos e visitantes. A valorização imobiliária, crescimento do número de empresas e empregos é um fator que atrai a realização de negócios na cidade, gerando assim maior fluxo de profissionais de diversos segmentos”, concluiu Gregório.

Procura por hotéis

No entanto, o aumento da procura por hospedagem em Vitória é positivo para a economia da cidade. Os hotéis geram empregos e renda, e contribuem para o desenvolvimento do turismo e dos negócios. Os hotéis de Vitória oferecem uma variedade de opções para atender a diferentes necessidades e orçamentos, além de também oferecem uma variedade de serviços.

Gregório disse ainda que investimento e apoio contínuo a importantes eventos na cidade atraem turistas e visitantes.

“São eventos de negócios, como Casacor, Vitória Stone Fair, ECommerce-ES, bem como eventos de lazer, como ampla decoração natalina na cidade, show pirotécnico no réveillon, Carnaval de Vitória, Arena de Verão e muitos outros. Também estamos buscando novos mecanismos de divulgação na rede hoteleira, o que fortalece a capacidade de bom atendimento ao turista e nos torna, cada vez mais, um excelente destino para lazer e negócios”, finalizou.

Meio do ano

Além da crescente busca para as férias de fim de ano, um levantamento feito pelo Booking.com em junho colocou a cidade no topo da lista de 10 principais destinos que são tendência para o meio do ano.

O levantamento registrou aumento de 274% no volume de buscas por Vitória como rota de passeio para as férias de julho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado.

Fotos: Leonardo Silveira