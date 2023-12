VÍDEO | Policiais militares improvisam festa de aniversário para criança no ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), mostrando que é uma instituição compromissada com a comunidade, realizou o desejo de uma criança em uma comunidade carente, nesta quinta-feira (7).

Durante um patrulhamento tático no bairro Ilha das Flores, localizado no município de Vila Velha, policiais militares do Gabinete de Instrução e alunos do V Curso de Operações Táticas Motorizadas (COTAM) se depararam com uma cena que os sensibilizou: uma criança celebrando seu aniversário sem ter um bolo para comemorar.

Leia também: PRF em ação: apreensão de veículo e prisão na BR-101, no ES

Ao perceberem que a família não tinha condições para a festa, os militares decidiram agir de forma inusitada.

Com bolo, velas e refrigerante em mãos, transformaram a porta de trás da viatura em uma mesa improvisada. Em um gesto caloroso, os militares se juntaram à família na hora de cantar os parabéns, proporcionando um momento de alegria à criança.