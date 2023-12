VÍDEO | PRF participa da abertura parcial do Contorno do Mestre Álvaro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou, nesta segunda-feira (18), da abertura parcial do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. O trânsito da nova rodovia será liberado por partes.

Leia também: Natal: Polícia Militar realiza operação no Caparaó Capixaba

A PRF informou que, nesta segunda (18), está aberta a pista da direita, sentido Linhares. Na próxima semana será a vez do sentido Vitória. A medida visa a segurança dos usuários que, aos poucos, vão poder se familiarizar com o percurso.

Portanto, o trajeto de inicia no km 249 da BR-101, próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória, e segue até o km 279, chegando ao bairro Chapada Grande. A PRF atuará em toda essa extensão, proporcionando auxílio e segurança aos usuários da nova rodovia.

Vídeo: Divulgação/PRF-ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.