Vila Velha fortalece associação de empresários com nova sede

Em uma noite de requinte e reconhecimento, a cidade de Vila Velha se vestiu de festa para a tão aguardada entrega do Prêmio Empresarial da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila). Sob a atmosfera festiva, empresários, líderes e membros da comunidade local se reuniram para celebrar o empreendedorismo e os feitos notáveis que moldaram o cenário empresarial da cidade.

O presidente da Assevila, Marco Túlio Ribeiro Fialho, destacou que o ano de 2023 foi difícil para o setor empresarial, mas, mesmo assim, todos saíram mais fortes e vencedores. “Fui forjado pelos estudos e pelo trabalho, sei o que é ter dificuldades na vida.

E sei também que é com nosso trabalho que conseguimos alcançar metas. Hoje empresários vão receber uma justa homenagem porque fazem a diferença neste país. E neste ano, inovamos com o prêmio de responsabilidade social”.

A associação fez homenagens aos renomados empresários Sérgio Rogério de Castro e Hélcio Rezende. Na oportunidade, também foram entregues homenagens ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em que o seu vice, Ricardo Ferraço, o representou; e ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

A cerimônia de entrega dos prêmios foi marcada por muita alegria e agradecimentos. Na categoria Indústria, quem levou o prêmio foi a Javé

Construtora. Para Comércio a premiação foi para a Vimercati Material de Construção. Já na categoria Serviço quem ficou com o prêmio foi a Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense (Aebes). E na nova categoria, Responsabilidade Social, o vencedor foi a AEGEA – Ambiental Vila Velha/Cesan.

O homenageado do ano foi o prefeito da cidade Canela-Verde, Arnaldinho Borgo, que foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Everaldo Colodetti. “Agradeço pela homenagem que o prefeito recebeu e em seu nome quero destacar que a gestão está em harmonia com o setor produtivo e as instituições como a Assevila.

Nestes três anos avançamos muito e agora nosso olhar é para o futuro. Vamos fortalecer ainda mais essa parceria que temos com a instituição com a doação de um terreno para a construção da nova sede da entidade”, frisou.

Para o encerramento, o vice-governador proferiu palavras de motivação. “Quero trazer aqui o reconhecimento do Estado e a gratidão por tudo o que Vila Velha tem representado para nós e também aos empresários que tem feito muito para o desenvolvimento estadual.

A Assevila se colocou como uma interlocutora entre a população e o poder público, a instituição está envolvida neste ciclo virtuoso pelo qual Vila Velha está passando. Essas homenagens são merecidas”