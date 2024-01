Após chuvas, Anchieta alerta para cuidados contra mosquito da dengue

Choveu muito nos últimos dias e o calor faz parte da estação que estamos vivenciando, o verão. E o mosquito da dengue aproveita os locais que armazenam água para depositar seus ovos e proliferar. Calor e água parada combinam com mosquito!

Por isso, as pessoas devem ficar atentas aos cuidados relacionados à dengue, zika e chuikungunya, que têm casos registrados no Estado do Espírito Santo e são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.

“Todas as medidas já conhecidas como a remoção de água parada e limpeza de quintais precisam ser adotadas por todos. Torna-se essencial que a população reforce as medidas preventivas contra o Aedes aegypti e fique atenta aos sintomas. Desta forma, é preciso que todos os moradores façam a limpeza e o monitoramento de suas residências, a fim de evitar água parada. Os agentes de endemia de Anchieta continuam realizando seus trabalhos, mas precisam da colaboração de todos”, enfatiza a secretária municipal de Saúde, Jaudete Frontino.

Como prevenir

Para combater as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, é preciso que todos estejam atentos e empenhados na eliminação dos focos do vetor. A fêmea do inseto deposita seus ovos em recipientes com água parada e limpa. Ao entrar em contato com o líquido, os ovos eclodem, se transformam em larvas, pupa (estágio intermediário entre a larva e o adulto) e, após dois dias, o mosquito está formado. Os criadouros do mosquito encontram-se em 70% nas residências. Por isso, é de extrema importância que toda população limpe corretamente os quintais, vire as garrafas vazias de cabeça para baixo, lave bem as bordas das vasilhas de água e comida dos animais, além de garantir a limpeza e lacre correto das caixas d’água.

Vigilância Ambiental: (28) 99276-9563

Vigilância Epidemiológica: (28) 99256-0131

Vigilância em Saúde: (28) 99925-4219

Algumas dicas:

– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

– Tirar água dos pratos de plantas;

– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.