Anchietense é o novo comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército

É de Anchieta o novo comandante do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exercito Brasileiro em Vila Velha. O Ten Cel. Thiago Garcia Pereira recebeu as boas vindas do vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), nesta quinta-feira (18).

O vice-governador ainda estendeu a sua gratidão ao chefe do Centro de Inteligência do Exército, General-de-Divisão Edson Massayuki hiroshi, e ao ex-comandante do 38º BI, Cel. Rodrigo Penalva de Oliveira.

“Nosso reconhecimento aos serviços prestados ao Brasil e aos brasileiros”, escreveu Ricardo Ferraço em sua rede social.