Apoio à atividade rural: Governo do ES investe quase R$ 7 milhões

Melhorar a infraestrutura no meio rural para a execução de atividades de agricultura, abastecimento, aquicultura e pesca. Com esse objetivo, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em 2023, contemplou sete municípios e comunidades rurais do interior do Estado com a instalação de 11 galpões rurais.

Outras obras rurais de apoio à atividade agrícola também foram realizadas, somando um investimento total de R$ 6,8 milhões.

Os galpões pré-moldados podem ser instalados em qualquer município do Estado e terem diversas finalidades, como, por exemplo, o armazenamento de máquinas agrícolas, a guarda de veículos e equipamentos ou o armazenamento da produção agrícola da região.

Foram contemplados com a instalação dos galpões rurais os seguintes municípios e localidades: Alegre (Roseira e Anutiba), Alfredo Chaves (5 unid. Parque de Exposições), Jerônimo Monteiro (Santo Amaro), Águia Branca (Secretaria da Agricultura), Afonso Cláudio (Secretaria de Agricultura) e Boa Esperança (Secretaria da Agricultura). Os investimentos ultrapassam R$ 1,4 milhão.

Outras obras rurais de apoio à atividade agrícola também foram realizadas, com o intuito de atender às demandas das comunidades rurais e fomentar as atividades agrícolas do Estado, como as obras de ampliação, instalações elétricas e combate a incêndio do galpão do Centro de Eventos Morangão, em Domingos Martins.

Também incluiu a recuperação dos novos laboratórios do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em Linhares, e a nova cobertura dos galpões da pedra alta e pedra baixa das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES). Para a realização dessas obras, o Governo do Estado, por meio da Seag, investiu mais de R$ 5,3 milhões.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou que o intuito é melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural, fomentando as atividades agrícolas do Estado, com obras de edificação de caráter estratégico, visando à melhoria da infraestrutura local. “São obras essenciais que promovem o desenvolvimento local, facilitando o manejo e a manutenção das atividades agrícolas, assim como a melhoria da funcionalidade de estruturas antigas já existentes, para propiciar mais segurança e conforto aos usuários”, pontuou Bergoli.

Na localidade de Roseira, no município de Alegre, o galpão instalado, além de promover o desenvolvimento local, é utilizado para o treinamento e a capacitação dos agricultores, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Gustavo Favato. Ele comentou que a iniciativa do Governo do Estado é de grande importância e tem impacto positivo para a comunidade.

“Temos um local agora para realizar as capacitações que trazem mais práticas e aprimoramento da técnica agrícola para o produtor rural. Os agricultores agora também têm um local para armazenar seus equipamentos e materiais, facilitando o manejo e a manutenção de suas atividades e isso contribui para a melhoria da produtividade, a redução de custo e, consequentemente,para o aumento da renda dos agricultores. Além disso, o local é utilizado para festas culturais, o que fortalece os laços sociais e culturais na integração entre as comunidades”, comentou Favato.

Programa Galpão Rural

O programa Galpão Rural é desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, e tem como finalidade a ampliação e a melhoria da infraestrutura no meio rural para a execução de atividades de agricultura, armazenamento da produção agrícola, abastecimento, aquicultura e pesca, por meio da construção de galpões pré-moldados de concreto nos diversos municípios do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, a Seag, com o intuito de fomentar a produção agrícola da região, faz parceria com a municipalidade, que fica responsável pela construção de toda infraestrutura necessária para a implantação do galpão.