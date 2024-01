Aquaviário contará com linha exclusiva para fins de semana e feriados

Será lançada neste sábado (20) a nova linha do sistema Aquaviário que vai circular apenas aos fins de semana e feriados, ligando as estações de Porto de Santana, em Cariacica, e da Prainha, em Vila Velha.

A operação contará com mais uma embarcação integrada ao sistema, sendo a terceira em funcionamento.

A primeira partida da linha 403 acontecerá às 8h20 de sábado, saindo de Porto de Santana. O tempo médio das viagens é de cerca de 40 minutos. Serão 12 viagens entre as estações aos sábados e oito aos domingos e feriados. Confira a tabela de horários aqui.

O diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos, ressaltou a importância da nova linha para a ampliação da oferta de alternativas de transporte.

“O Aquaviário demonstra que atende a uma necessidade importante de mobilidade das pessoas, além de ser também uma atração turística. Estamos fortalecendo o sistema porque vemos que cada vez mais pessoas têm utilizado e desejam mais opções de linhas para deixar o carro em casa, chegar rápido ao trabalho ou curtir a beleza da nossa região”, pontuou.

Com a circulação da linha 403, as duas outras linhas em operação sofrerão mudanças em seu quadro de horários nos fins de semana e feriados. Abaixo você confere a tabela com os novos horários.

VIAGENS NOTURNAS

Na última segunda-feira (15), o Aquaviário teve o lançamento das primeiras viagens noturnas entre a estação da Prainha e a Praça do Papa, em Vitória. E, a partir do dia 29 de janeiro, acontecerão as viagens no trajeto entre Porto de Santana e a Praça do Papa.

“Essa é mais uma oportunidade de mobilidade e turismo para a população capixaba. Uma viagem linda! Nem todos tinham essa oportunidade, mas agora as pessoas podem descobrir as cidades por outro pontos de vista”, comentou o governador Renato Casagrande.