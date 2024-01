Beach Soccer: competição agita Praia Central de Anchieta

A Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer continua em Anchieta até o próximo dia 02 de fevereiro, quando ocorre a grande final. Os jogos acontecem sempre a partir das 18h30, na Arena Verão, montada na Praia Central.

Nesta quarta-feira (24), se enfrentam Lokomotiva NA x Areia Movediça e Paratinaykos x Coqueiros. Já na sexta será a disputa entre BX Academy x Coqueiros.

LEIA TAMBÉM: Estudante de Guaçuí é selecionado para imersão de matemática na FGV

A programação esportiva de verão continua esta semana e a partir do dia 29 inicia a Copa Guri Nacional de Futebol de Campo. As disputas irão acontecer no estádio de Nova Jerusalém e nos campos de Chapada do A e Jabaquara.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2024 | ESPORTIVA E DE LAZER:

Quarta-Feira – 24/01- 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Duas Barras, Anchieta/ES).

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta-Feira – 25/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Coqueiro/Anchieta –ES).

Sexta-Feira – 26/01 – 19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Castelhanos, Anchieta/ES.

20h – Show Musical.

Segunda-feira – 29/01 – 8h às 18h – Abertura da Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Terça-Feira 30/01 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quarta-Feira – 31/01 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta-feira – 01/02 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Sexta-feira – 02/02 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Ubu, Anchieta/ES.

19h – Final da Copa “DAVID DA SILVA” de Beach Soccer – 2024 (Praia Central Anchieta).

Sábado – 03/02 – Final da Copa Guri Nacional (Estádio Nova Jerusalém, Anchieta).

8h – Futevôlei Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta).