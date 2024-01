Beach Tennis: torneio movimenta Praia Central de Anchieta

Acontece neste sábado (20) e domingo (21) o 1º Torneio de Beach Tennis na Arena Verão, montada na Praia Central de Anchieta. As inscrições encerram-se nesta quarta-feira (17) e os interessados podem se inscrever nas categorias masculina, feminina e mista. Os jogos iniciam a partir das 07h.

De acordo com a Secretaria dos Esportes e da Juventude, 25 equipes já se inscreveram para disputar o torneio.

LEIA TAMBÉM: Tráfego na região de Jabaquara, em Anchieta, passa por alterações

Beach tennis ou tênis de praias, é um esporte que foi criado a partir do frescobol e que foi incrementado na Itália, mais precisamente na província de Ravena, na década de 1980. Atualmente já existem mais de um milhão de praticantes espalhados pelo mundo. No Brasil, durante o verão, a prática se torna ainda mais popular nas praias.

Mais informações podem ser obtidas por meio do (32) 8882-7333 ou na Secretaria dos Esportes e da Juventude (localizada na Vila Olímpica).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.