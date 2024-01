Bronquiolite: projeto prevê campanha permanente de prevenção no ES

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) proposta do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) que pretende lançar a Campanha Permanente de Conscientização e Prevenção da Bronquiolite.

Conforme justifica o projeto, essa inflamação aguda dos bronquíolos terminais e das ramificações mais finas que conduzem o ar para dentro dos pulmões atinge principalmente bebês com menos de dois anos e é mais comum no inverno.

LEIA TAMBÉM: Guaçuí receberá cursos gratuitos de capacitação profissional

Segundo a proposição PL 952/2023, a campanha deverá ser realizada anualmente da primeira semana de março até o último dia de julho. A ideia é conscientizar a população sobre as consequências da doença; informar o meio de propagação e prevenção do vírus causador dela; e propiciar o acesso da população aos medicamentos que combatem a bronquiolite.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.