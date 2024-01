Guaçuí receberá cursos gratuitos de capacitação profissional

O município de Guaçuí receberá a unidade móvel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que ofertará diversos cursos gratuitos de capacitação profissional.

A ação, fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), foi solicitada pelo presidente da Câmara de Guaçuí, vereador Valmir Santiago.

O pedido foi feito ao secretário da Secti, Bruno Lamas, que viabilizou a implementação do programa na cidade e destacou a importância da iniciativa para empoderar e abrir novos horizontes para a juventude da região do Caparaó.

Os interessados devem efetuar a inscrição até o dia 21 de janeiro pelo site https://inscricao.secti.es.gov.br/. Para participar do Programa Qualifcar ES é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos até o dia 23 de janeiro, quando iniciam-se as matrículas.

Entre os cursos que serão oferecidos estão o de design para publicações digitais, informática para jovens e manutenção de smartphones.