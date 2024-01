Cachoeiro: moto é recuperada com ajuda do videomonitoramento

Uma moto com restrição de furto e roubo foi recuperada pela Guarda Civil Municipal (GCM), estacionada em uma rua do bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu nesta segunda-feira (15), com o auxílio do novo sistema de videomonitoramento.

De acordo com a GCM, a ocorrência foi relacionada ao furto de uma motocicleta de cor vermelha, na região do bairro Novo Parque. A proprietária acionou os órgãos de segurança ao perceber que a moto havia sido levada de sua garagem.

Entretanto, os guardas foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), assim que o sistema de monitoramento confirmou a presença de uma motocicleta vermelha com restrição na região do bairro Nova Brasília.

Diante disso, a moto foi guinchada e encaminhada para um pátio credenciado de Cachoeiro para procedimentos administrativos.