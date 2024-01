Cachoeiro: nova tarifa de ônibus começa a ser cobrada nesta segunda (29)

Começa a valer, a partir desta segunda-feira (29), a nova tarifa de ônibus para quem usa o transporte transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim. O reajuste da passagem foi anunciado na última quinta-feira (25), após deliberação do Conselho Municipal de Transporte e Tarifas de Cachoeiro.

O novo valor afetará as pessoas que pagam a tarifa a bordo, em dinheiro, e com vale-transporte. Para as linhas urbanas e demais linhas do transporte distrital, a passagem passará de R$ 4,40 para R$ 4,70.

Entretanto, foi decidido que não haverá reajuste na tarifa do Cartão Cidadão (sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público do município). Para quem usa esse meio de pagamento, o valor será mantido em R$ 3,50 para as linhas urbanas.

Considerando um ano com 250 dias úteis e que um passageiro pegue ônibus duas vezes por dia (para ida e volta do trabalho), ao fim desse ano, com a utilização do Cartão Cidadão, ele poderá economizar um total de R$ 600.

Além disso, no Cartão Escolar, o valor também continuará o mesmo: R$ 1,75. Para as linhas dos distritos de Burarama, São Vicente e Conduru, o desconto no Cartão Cidadão passará a ser aplicado. Neste caso, haverá uma redução de R$ 1,20 do valor da tarifa convencional.

Reajuste

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), o reajuste tarifário anual é determinado pelo contrato de concessão do serviço de transporte. Sendo assim, o reajuste é calculado por meio de uma fórmula paramétrica. Essa fórmula considera diversos fatores, incluindo custos operacionais como mão de obra, combustível e manutenção de veículos.

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, responsável por avaliar e aprovar o reajuste, é composto por representantes de secretarias municipais, da Agersa, da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci), do Conselho Municipal do Idoso, das empresas de transporte coletivo, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Confecção do Cartão Cidadão

Para confecção do Cartão Cidadão, basta o usuário ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na rua 25 de Março, Centro. O espaço funciona de segunda a sexta, de 9h às 18h, e aos sábados, de 9h às 13h.

Reforço na frota de ônibus

No último mês de setembro, seis novos ônibus foram adquiridos pela concessionária que opera o serviço e incorporados à frota de transporte público de Cachoeiro, e outros dez disponibilizado neste ano. Segundo a Agersa, outras entregas serão realizadas ao longo dos próximos anos, totalizando 38 novos veículos até o ano de 2028.

Mais confortáveis, os ônibus que estão sendo incorporados à frota que atende a população têm capacidade para 81 passageiros. Além disso, eles são equipados com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares em todas as poltronas e acessibilidade para cadeirantes.

Além disso, os veículos possuem motores com menor emissão de poluentes e contam com tecnologia de ponta, como equipamentos de leitura por biometria facial. Há ainda câmeras de segurança e sistema antifraude, garantindo maior controle das gratuidades e proporcionando mais segurança aos usuários e funcionários.

Aplicativo Ponto Cachoeiro

Desenvolvido para facilitar o cotidiano de quem usa o transporte coletivo em Cachoeiro, o aplicativo móvel Ponto Cachoeiro disponibiliza diversas informações aos usuários. Assim como linhas e horários.

Assim como nos apps de transporte privado, a ferramenta possibilita que o passageiro acompanhe, em tempo real, o deslocamento dos ônibus que esperam. Ela mostra a distância a que veículo está do ponto onde o usuário se encontra, bem como o tempo estimado que levará para chegar, entre muitas outras funcionalidades.

Por fim, o aplicativo Ponto Cachoeiro é gratuito e está disponível nas lojas virtuais dos celulares com sistemas Android e iOS.